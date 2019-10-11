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أخبار البلد

البابا تواضروس يلتقي كهنة ورهبان إيبارشية باريس وشمال فرنسا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:22 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
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سامح سلام
اجتمع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بكهنة ورهبان إيبارشية باريس وشمال فرنسا بمقر المطرانية في منطقة درافي، وألقى قداسته كلمة روحية عن التكريس والخدمة.

شارك في الاجتماع أربعة من أحبار الكنيسة إلى جانب نيافة الأنبا مارك أسقف الإيبارشية، هم أصحاب النيافة الأنبا أثناسيوس مطران مارسيليا وطولون، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والانبا جِبْرِيل اسقف النمسا والأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا وچنيڤ، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية.

تأتي زيارة قداسة البابا لفرنسا في بداية جولة رعوية جديدة بدأها يوم الأربعاء ومن المقرر أن تشمل عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بأوروبا.
البابا تواضروس يلتقي كهنة ورهبان إيبارشية باريس وشمال فرنسا
البابا تواضروس يلتقي كهنة ورهبان إيبارشية باريس وشمال فرنسا
البابا تواضروس يلتقي كهنة ورهبان إيبارشية باريس وشمال فرنسا
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