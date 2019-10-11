تحرش بزوجته.. عاطل يطعن سائقا في الجيزة انتقاما لشرفه

انتقم عاطل لشرفه بعد تحرش جاره السائق بجسد زوجته بمنطقة بولاق الدكرور.



وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد بإصابة سائق بطعنة نافذة بمنطقة الصدر، وبإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أمر بسرعة كشف ملابسات الواقعة.



وعلى الفور شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث برئاسة اللواء عاصم ابوالخير نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة لكشف الملابسات وضبط المتهم.



وتبين من التحريات التى أجريت بإشراف العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث بولاق الدكرور، أن الإصابة نتيجة مشاجرة بين المجنى عليه حسين م 32 سنة سائق وجاره أحمد ح 26 سنة عاطل بسبب زوجة الثاني.



وعقب تقنين الإجراءات نجحت وحدات مباحث بولاق الدكرور برئاسة المقدم محمد الجوهري في ضبط المتهم الرئيسي في الواقعة.



واعترف المتهم أمام فرق البحث قائلا: "اتحرش بمراتي يابيه الدم غلى في عروقي انتقمت لشرفي"، مشيرا إلى أن المجنى عليه تحرش جسديا بزوجته فقام بالتشاجر معه وأصابه بطعنه بمنطقة الصدر.



وكان مستشفى القصر العيني حرر بلاغا يفيد بوصول حسين 32 عاما سائق مصابا بجرح طعنى نافذ بمنطقة الصدر من الناحية اليسري.