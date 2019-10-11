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ثقافة

بحضور 32 سفيرًا.. رسالة سلام وتسامح أديان من سانت كاترين

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:14 م
رسالة سلام من سانت
رسالة سلام من سانت كاترين
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علاء المنياوي
قام وزير الآثار اليوم الجمعة بزيارة مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء برفقة مجموعة من 32 سفيرًا لعدد من الدول الأجنبية بمصر و عائلاتهم، وذلك لحضور احتفالية ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان" هنا نصلي معًا" في عامه الخامس.


ومن أبرز السفراء الذين حضروا فرنسا واليونان و سويسرا و ليتوانيا وبلجيكا والدنمارك وبلغاريا والتشيك وفنلندا واليابان وكازاخستان ومالطا و جورجيا و كولومبيا و كوبا و غيرهم من سفراء دول العالم بالقاهرة.

وفور الوصول توجه وزير الآثار والوفد المرافق له إلى استراحة رئيس مصر الأسبق الراحل محمد انور السادات حيث استقبلهم محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده و قاموا بجولة داخل الاستراحة و افتتاحها بعد ترميمها من قبل وزارة الثقافة.

حضر الافتتاح وزراء الأوقاف و الثقافة والسياحة والتموين و الرياضة والتنمية المحلية و الهجرة

ثم توجه وزير الآثار والوفد المرافق له الي دير سانت كاترين الأثري حيث زاروا الدير و كنيسة التجلي حيث استمعوا إلى شرح مفصل عن تاريخ الدير والدور الهام الذي لعبه عبر الحقب التاريخية المختلفة و تاريخ الكنيسة وأهميتها وقدسيتها وفسيفساء التجلي ومكتبة الدير التي قامت وزارة الآثار بالاحتفال بانتهاء أعمال الترميم بهما و افتتاحهما عام 2017 .

كما توجد فسيفساء التجلي بالكنيسة الكبرى بالدير وتعد من أهم وأشهر الفسيفاء على مساحة 46 مترا مربعا وتمثل السيد المسيح وتم ترصيعها بألف و500 قطعة فسيفساء صغيرة وبدأ العمل بها منذ عام 2005.

و المكتبة هي تراث ديني وفني، وإن الوزارة حريصة على الحفاظ عليها بكل مقتنياتها، مؤكدًا علي أن دير سانت كاترين رمز للتسامح والتقاء الأديان، وهي من أهم سبع مواقع مصرية مسجلة علي قائمة التراث العالمي حيث تحتوي المكتبة على 6 آلاف مخطوط وأكثر من 6 آلاف كتاب علمي وفلكي وطب وديني، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير بها بدأت منذ 4 سنوات.
بحضور 32 سفيرًا.. رسالة سلام وتسامح أديان من سانت كاترين
بحضور 32 سفيرًا.. رسالة سلام وتسامح أديان من سانت كاترين
بحضور 32 سفيرًا.. رسالة سلام وتسامح أديان من سانت كاترين
بحضور 32 سفيرًا.. رسالة سلام وتسامح أديان من سانت كاترين
بحضور 32 سفيرًا.. رسالة سلام وتسامح أديان من سانت كاترين
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