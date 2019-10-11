أخبار الرياضة.. إيقاف بطل الحكام.. الأهلي يتفوق على مانشستر يونايتد.. كواليس إبعاد حسن شحاتة عن تدريب المنتخب

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والدولية جاءت كالتالي:
اتحاد الكرة يقرر إيقاف بطل الحكام 3 أشهر
قررت لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة إيقاف الحكم سيد البطل 3 شهور بعد النظر فى المذكرة التى تقدم بها عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق وشملت 9 حكام قبل تقديمه استقالته من عضوية مجلس إدارة الجبلاية وإعتذاره عن الإشراف على لجنة الحكام.
فى المرتبة الـ 39... الأهلي يتفوق على مانشستر يونايتيد وروما ودورتموند فى التصنيف العالمي
تفوق النادي الأهلي المصري على مانشستر يونايتد الإنجليزي في أحدث تصنيف عالمي صادر من موقع clubworldranking العالمي .
أحمد حسن يكشف كواليس إبعاد حسن شحاتة عن تدريب منتخب مصر
كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، كواليس إبعاد حسن شحاتة عن تدريب الفراعنة، بعد رحيل المكسيكي رحيل أجيري، عقب الإخفاق في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.
طفل يحرج فان دايك بسبب محمد صلاح .. فيديو
تعرض الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزى لموقف محرج بسبب زميله الدولي المصري محمد صلاح مهاجم الريدز.
جولدي يعتذر عن مواجهة الزمالك وديا
اعتذر الجهاز الفني لفريق جولدي بقيادة أحمد عيد عبد الملك عن عدم مواجهة الزمالك وديا يوم الأحد المقبل،بعدما طلب الجهاز الفني للفريق الأبيض مواجهة جولدي وديا يوم الأحد المقبل، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لمباراة الأهلي المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.
برنامج تأهيلي خاص لثلاثي الأهلي
وضع توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا تأهيليا أخيرا خاص لثلاثي الفريق المصاب وهم عمرو السولية ومحمود متولي ومروان محسن من أجل البدء في تنفيذه بشكل تدريجي بعد الانتهاء من المرحلة التأهيلية التي ينفذها الثلاثي في الوقت الحالي تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.
صحيفة إنجليزية تهاجم مانشستر يونايتد بسبب الأهلي المصري
هاجمت صحيفة صن الإنجليزية فريق مانشستر يونايتد بعد تراجعه في أحدث تصنيف صادر من موقع clubworldranking العالمي.
عبدالحفيظ يطمئن على لاعبي الأهلي في المنتخب الأولمبي
أجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اتصالا هاتفيا بلاعبي الفريق المتواجدين في معسكر المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض مباراة ودية أمام منتخب جنوب إفريقيا اليوم في إطار استعدادات منتخبنا الأولمبي لخوض بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة التي تنظمها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.
يورجن كلوب يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي
حصد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي، عن شهر سبتمبر الماضي.
نهاية الحكاية .. أوزيل يقترب من الرحيل عن أرسنال
أفادت الصحف الإنجليزية بأن قصة الألماني مسعود أوزيل في إنجلترا شارفت على النهاية، لافتة إلى أن صانع الألعاب فقد مكانه الأساسي في ناديه أرسنال، بينما تترقب أندية في دول أخرى باللاعب.
اتحاد الكرة يقرر إيقاف بطل الحكام 3 أشهر
قررت لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة إيقاف الحكم سيد البطل 3 شهور بعد النظر فى المذكرة التى تقدم بها عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق وشملت 9 حكام قبل تقديمه استقالته من عضوية مجلس إدارة الجبلاية وإعتذاره عن الإشراف على لجنة الحكام.
فى المرتبة الـ 39... الأهلي يتفوق على مانشستر يونايتيد وروما ودورتموند فى التصنيف العالمي
تفوق النادي الأهلي المصري على مانشستر يونايتد الإنجليزي في أحدث تصنيف عالمي صادر من موقع clubworldranking العالمي .
أحمد حسن يكشف كواليس إبعاد حسن شحاتة عن تدريب منتخب مصر
كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، كواليس إبعاد حسن شحاتة عن تدريب الفراعنة، بعد رحيل المكسيكي رحيل أجيري، عقب الإخفاق في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.
طفل يحرج فان دايك بسبب محمد صلاح .. فيديو
تعرض الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزى لموقف محرج بسبب زميله الدولي المصري محمد صلاح مهاجم الريدز.
جولدي يعتذر عن مواجهة الزمالك وديا
اعتذر الجهاز الفني لفريق جولدي بقيادة أحمد عيد عبد الملك عن عدم مواجهة الزمالك وديا يوم الأحد المقبل،بعدما طلب الجهاز الفني للفريق الأبيض مواجهة جولدي وديا يوم الأحد المقبل، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لمباراة الأهلي المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.
برنامج تأهيلي خاص لثلاثي الأهلي
وضع توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا تأهيليا أخيرا خاص لثلاثي الفريق المصاب وهم عمرو السولية ومحمود متولي ومروان محسن من أجل البدء في تنفيذه بشكل تدريجي بعد الانتهاء من المرحلة التأهيلية التي ينفذها الثلاثي في الوقت الحالي تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.
صحيفة إنجليزية تهاجم مانشستر يونايتد بسبب الأهلي المصري
هاجمت صحيفة صن الإنجليزية فريق مانشستر يونايتد بعد تراجعه في أحدث تصنيف صادر من موقع clubworldranking العالمي.
عبدالحفيظ يطمئن على لاعبي الأهلي في المنتخب الأولمبي
أجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اتصالا هاتفيا بلاعبي الفريق المتواجدين في معسكر المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض مباراة ودية أمام منتخب جنوب إفريقيا اليوم في إطار استعدادات منتخبنا الأولمبي لخوض بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة التي تنظمها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.
يورجن كلوب يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي
حصد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي، عن شهر سبتمبر الماضي.
نهاية الحكاية .. أوزيل يقترب من الرحيل عن أرسنال
أفادت الصحف الإنجليزية بأن قصة الألماني مسعود أوزيل في إنجلترا شارفت على النهاية، لافتة إلى أن صانع الألعاب فقد مكانه الأساسي في ناديه أرسنال، بينما تترقب أندية في دول أخرى باللاعب.