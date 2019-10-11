ارتفاع أعداد الناخبين فى نقابة الأطباء بقنا.. فيديو

تشهد لجنة انتخابات نقابة أطباء قنا، ارتفاعا ملحوظا مع اقتراب موعد إغلاق صناديق الانتخابات المقرر لها الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة.



قال المستشار أيمن ابودقه، المشرف على انتخابات النقابة بقنا، إن من يحق لهم التصويت في الانتخابات الحالية 3013 طبيبا، يدلون بأصواتهم في مقر اللجنة بنقابة التجاري ين، من خلال صندوقين لأطباء قنا، وصندوق للأطباء الوافدين.



يتنافس على مقعد النقيب الفرعى بقنا كل من: أيمن خضار إسماعيل، أسامة حسين، زكريا بربري، عباس جابر، محمد رشاد سليم، و محمد نوح.





فيما يتنافس على مقعد فوق السن كل من: محمد الديب، أحمد الزقيم، أسامة حسين، عباس جابر، و وليد طليحى، لاختيار عضوين.



أما مقعد تحت السن فتدور المنافسة عليه بين كل من: أشرف الهوارى، حسن مو، عبدالقادر الهاشمى، و محمد أحمد حامد، لاختيار عضوين.



شهدت الانتخابات مشاركة من مؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية، لمتابعة أعمال الانتخابات، حيث شارك في المتابعة عمر فوزي محمد-منسق المحافظة، و الدكتوره علا محمد علي، و مروة عبدالرحيم حسين.

