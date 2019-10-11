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فن

11 فيلما روائيا عربيا يشاركون في المسابقة الرسمية لمهرجان الدار البيضاء

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:13 م
مهرجان الدار البيضاء
مهرجان الدار البيضاء
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سعيد فراج
أعلن مهرجان "الدار البيضاء للفيلم العربي" عن اختيار 11 فيلما روائيا طويلا للمشاركة في المسابقة الرسمية لدورته الثانية.

وكانت الأفلام هي: من المغرب ”جمال عفينة“ للمخرج ياسين ماركو موروكو، و“لعزيزة“ للمخرج محسن البصري، ومن الجزائر ”الطريق المستقيم“ للمخرج عكاشة تويتة، ومن تونس ”سامحني“ للمخرجة نجوى سلامة، ومن مصر ”يوم وليلة“ للمخرج أيمن مكرم، ومن سلطنة عمان ”زيانة“ للمخرج خالد الزدجالي، إضافة إلى ”الاعتراف“ للمخرج باسل الخطيب من سوريا، و“إن بارادوكس“ للمخرج حمد الصراف ومن الكويت ”المسافة صفر“ للمخرج عبد العزيز الشلاحي ومن السعودية، ”يارا“ للمخرج عباس فاضل ( لبنان و العراق)، إلى جانب أفلام ”عشرة أيام قبل الزفة“ للمخرج عمرو جمال من اليمن.

ووكلت الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي مهمة رئاسة تحكيم لجنة مسابقة الأفلام الطويلة إلى المخرج المغربي الكبير محمد عبدالرحمن التازي وعضوية كل من الممثل المصري فتحي عبد الوهاب، والمخرج العراقي قاسم حول ، والناقد السينمائي الكويتي عبد الستار ناجي، والممثلة التونسية سهير بن عمارة.

جدير بالذكر أن الدورة الأولى للمهرجان عرفت نجاحا كبيرا، وخلفت أصداء قوية بالعالم العربي رغم بداية تواجد المهرجان على خارطة المهرجانات والتظاهرات العربية.
11 فيلما روائيا عربيا يشاركون في المسابقة الرسمية لمهرجان الدار البيضاء
11 فيلما روائيا عربيا يشاركون في المسابقة الرسمية لمهرجان الدار البيضاء
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