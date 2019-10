شاهد.. علي معلول يحتفل بعيد ميلاد نجله: أحبك جدا

حرص النجم التونسي علي معلول لاعب الفريق الكروي بالأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد نجله "كريم" عبر حسابة على "انستجرام"



ونشر على معلول صورة لنجله كريم وعلق قائلًا " happy birthday me beautiful sousou love you very mush عيد ميلاد سعيد أحبك جدا ".



وكان فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية اليوم وغدا السبت على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في قمة منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدوري المصري.



يذكر ان الأهلي حقق العلامة الكاملة في أول 3 مباريات في رحلة الدفاع عن اللقب وذلك بالفوز على سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة واسوان مؤخرا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.