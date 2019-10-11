Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. علي معلول يحتفل بعيد ميلاد نجله: أحبك جدا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:13 م
نجل على معلول
نجل على معلول
Advertisements
محمد بدران

حرص النجم التونسي علي معلول لاعب الفريق الكروي بالأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد نجله "كريم" عبر حسابة على "انستجرام"

ونشر على معلول صورة لنجله كريم وعلق قائلًا " happy birthday me beautiful sousou love you very mush عيد ميلاد سعيد أحبك جدا ".

وكان فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية اليوم وغدا السبت على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في قمة منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدوري المصري.

يذكر ان الأهلي حقق العلامة الكاملة في أول 3 مباريات في رحلة الدفاع عن اللقب وذلك بالفوز على سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة واسوان مؤخرا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.


شاهد.. علي معلول يحتفل بعيد ميلاد نجله: أحبك جدا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميجان ماركل زوجة الأمير هاري تحتفل بعيد ميلادها الـ 38

رسالة رومانسية من كاميلا كابيلو لـ شون مينديز في عيد ميلاده

عارضة الأزياء السعودية روز تحتفل بعيد ميلادها الـ27 من لوس انجليس

الأهلي راحة من التدريبات اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يقرر إيقاف بطل الحكام 3 أشهر

الأزهر يحذر من ترك صلاة الجمعة ويوضح العقوبة.. وأعذار تسقطها

لأول مرة.. بوتين يطلب ثلاث قنوات عربية لهذا الحدث.. فيديو

حكاية استراحة السادات في سانت كاترين .. اعتكف فيها خلال شهر رمضان.. صور

أيهما أجمل.. إيمي ودنيا سمير غانم تتألقان بالأسود في عيد ميلاد عمرو دياب

جمال شعبان: أسعى لتجنب الحوار الصدامي مع الدولة حال فوزي بمنصب نقيب الاطباء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية استراحة السادات في سانت كاترين .. اعتكف فيها خلال شهر رمضان.. صور

ملكة الأناقة والإحساس.. إليسا بـ 4 إطلالات مميزة في أحدث جلسة تصوير

تطل بالأبيض.. ريم البارودى بفستان مبهر فى أحدث ظهور لها