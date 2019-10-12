جامعة القاهرة في أسبوع.. الانتهاء من المرحلة الثالثة لتطوير الحرم.. إطلاق مسابقة لريادة الأعمال وأخرى حول الشائعات.. وتعاون جديد لزراعة مليون شجرة مثمرة

مكافأة 20 ألف جنيه للفائز.. جامعة القاهرة تطلق مسابقة ريادة الأعمال لطلابها

الخشت يستقبل وزيرة البيئة بمكتبه.. ويؤكد: حماية مجتمعاتنا جزء من الحضارة

كرنفال المدينة.. مبادرة إبداعية تنطلق بجامعة القاهرة

مسابقة فنية لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة

إنهاء الاستعدادات للمشاركة في أسبوع شباب الجامعات الأفريقية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الثالثة من الحرم الجامعي، والتي شملت كليتي العلوم والاقتصاد والعلوم السياسية، مؤكدًا أن عمليات تطوير منشآت الجامعة تمت وفق أحدث معطيات العصر.وأضاف الخشت، أن تطوير الحرم الجامعي في مراحله الثلاث تم بطريقة تتناسب مع الطراز العمراني لجامعة القاهرة والمباني التاريخية بها وذلك من خلال لجنة مشتركة بين كلية الآثار ووزارة الآثار وشركة المقاولون العرب.ولفت إلى أن المرحلة الأولى من عملية التطوير شملت سور الجامعة، وبرج الساعة ومبنى القبة والمنطقة المحيطة بهما، موضحا أن المرحلة الثانية من عمليات التطوير شملت تجديد الواجهات التاريخية لكليتي الآداب والحقوق، وتطوير مدخل المدينة الجامعية، وتطوير النافورة، والحدائق، والمطعم، ومسجد المدينة، ورصف طرقات المدينة، وتجديد واجهة قاعة المؤتمرات ومبنى المجلس العربي بالمدينة، ودهانات الأبواب والأسوار الخارجية.وأضاف أنه تم تطوير قاعة الاحتفالات الكبرى وإنشاء نظم جديدة للصوتيات والإضاءة والميكانزمات الخاصة بتشغيل الستائر وفصل أجزاء المسرح، وفقًا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا إدارة المسارح عالميًا مع الالتزام بالطابع الأثري الذي يميز القاعة.وعلي جانب اخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن إطلاق مسابقة "ريادة الأعمال" لطلاب جامعة القاهرة لتقديم مشروعاتهم الريادية في مختلف المجالات، بحيث يوظف الطلاب مشروعاتهم في ضوء دراستهم لمقرر ريادة الأعمال؛ والذي تم إقراره هذا العام على طلاب الجامعة، وذلك في إطار رؤية جامعة القاهرة لتصبح إحدى جامعات الجيل الثالث، وسعيها المستمر في تطوير العقل المصري وتغيير طرق تفكير الطلاب.وقال رئيس الجامعة، إن هذه المسابقة تتيح للطالب توظيف كل ما يتعلمه على المستوى الأكاديمي مؤكدًا أن هدف الجامعة هو تنمية قدرات الطلاب العلمية والبحثية، وإكسابهم القدرة على إدراك أهمية دور ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة في التنمية وعوائدها على الفرد والمجتمع وتنظيم المشروعات الصغيرة وإدارتها، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتخريج رواد أعمال جدد.وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة تسعى لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب إلى جانب دعم الأنشطة الخاصة بريادة الأعمال والإبتكار والعمل على إنجاحها مما يساعد طلاب وخريجي جامعة القاهرة على الإتجاه للعمل الحر والمشروعات الصغيرة دون انتظار للوظيفة.ولفت إلى أن من أهم شروط التقدم لهذه المسابقة أن تكون الفكرة مبتكرة وأن يكون المشروع ذا أهمية على المستوى القومي ويمكن الاستفادة منه، مشيرًا إلى أن تقديم المشروعات يكون بالإدارة العامة لرعاية الشباب في موعد أقصاه شهر بعد انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، ثم يتم بعدها تقييم المشروعات المقدمة.وقال إن الطالب صاحب المشروع الفائز يحصل على مكافأة مالية تتراوح قيمتها من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه، يشاركه فيها الأستاذ المشرف، وشهادة تقدير تثبت حقوق الملكية الفكرية لمشروعه.وتابع رئيس الجامعة، أن الطالب المتقدم للمسابقة سيقدم عرضًا لمشروعه أمام لجنة الإرشاد الأكاديمي، مع مراعاة الالتزام بالأمانة العلمية وبأخلاقيات وقواعد البحث العلمي وحقوق الملكية الفكرية فيما يتم اقتباسه، وعدم الاعتماد على أي مادة علمية أو أدبية مجهولة المصدر من الانترنت، وألا يكون المشروع قد تم تقديمه من قبل لجهة أخرى وألا يكون سبق له الحصول على جوائز.وأضاف أنه ستُقام احتفالية كبرى يحضرها رجال الأعمال الذين تقع هذه المشروعات في نطاق اهتماماتهم، كما سيتم احتضان المشروعات المميزة لحاضنة أعمال الجامعة لإخراجها لسوق العمل بصورة تجعلها قادرة على المنافسة والاستمرارية، وتُفضل المشاريع التي تقوم بها فرق عمل طلابية سواء في تخصصات الكلية أو في تخصصات أكثر من كلية.أعلنت جامعة القاهرة عن فتح باب التقدم لمسابقة وقف الفنجرى لدراسات وبحوث خدمة المجتمع، وطرح موضوع "الشائعات وتأثيرها على التنمية في مصر"، ليكون موضوعًا بحثيًا لمسابقة الوقف لعام 2019، كما كرمت الجامعة أمس الفائزين بمسابقة وقف الفنجري لعام 2018.وقال الخشت إن مسابقة وقف الفنجري لبحوث ودراسات خدمة المجتمع تقوم عليها جامعة القاهرة سنويًا من خلال وقف خيري للراحل المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح أفضل البحوث والدراسات في القضايا التي تهم المجتمع المصري، وهى أحد أدوات البحث العلمي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة في مجال التنمية المجتمعية، لافتًا إلى أهمية دور البحث العلمي فى إيجاد الحلول العملية لبعض المشكلات التي تواجه المجتمع المصري في مجالات التنمية.وقال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن لجنة المسابقة خصصت جوائز قيمتها 80 ألف جنيه للفائزين، بواقع 25 ألف جنيه للفائز الأول، و15 ألفًا للفائز الثاني، و10 آلاف للفائز الثالث، إلى جانب 15 جائزة تشجيعية للفائزين التاليين في الترتيب وقيمة كل جائزة ألفي جنيه، كما قررت اللجنة العليا للمسابقة أن يكون آخر موعد لتقديم البحوث هو نهاية شهر أغسطس 2019، وهي مسابقة متاحة لجميع الشباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات.يذكر أن مسابقة المستشار محمد شوقى الفنجري ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة سنويًا من خلال الوقف الخيري للمستشار الفنجري منذ عام 2005 لبحث قضايا تنموية محددة، وتمنح جوائزها من عائد الوقف الخيري. وتهدف المسابقة إلى تشجيع البحوث النظرية والتطبيقية في مجالات تنموية، كالتعليم، والصحة، والبطالة، والمياه، والطاقة، وتطوير العشوائيات، وغيرها، حيث أنها مسابقة بحثية متاحة لجميع الباحثين بمصر من مختلف الأعمار والجهات.من جانبه، استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، وزيرة البيئة، لبحث التعاون المشترك بين الجامعة ووزارة البيئة.وقال الدكتور محمد الخشت، إن المخلفات الزراعية تمثل قيمة اقتصادية كبرى لا بد من الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن موضوع قش الأرز كان يتسبب في حدوث أزمة كبيرة ومعالجته أمر هام، موضحًا أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات للنهوض بالبحث العلمي ومنها بحوث تخص البيئة.وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أهمية رفع الوعي البيئة للمواطنين لأن الشعب الذي لديه مشكلة في البيئة يعاني من مشكلة حضارية ضخمة، مؤكدا أن ملف البيئة جزء من ملف الحضارة.وقالت الوزيرة، إنها تعمل على دمج البعد البيئي في الكليات التي لا تقع البيئة ومفهومها في تخصصهم، وطلبت من رئيس جامعة القاهرة دعم وزارة البيئة من خلال التعاون مع كليات الجامعة المختلفة للاستعانة ببعض الأساتذة للمساعدة في تدريب شباب وزارة البيئة ودعم خبراتهم ورفع كفاءتهم لتطوير الهيكل الإداري للوزارة.وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن المشروعات المتعلقة بالبيئة هي مشروعات اقتصادية من الدرجة الأولى وتم القضاء على مشكلات مثل مشكلة قش الأرز واستخدامه في علف الحيوان وإنتاج السماد واستخدامه وقود بديل في بعض المصانع وعوادم السيارات كما تم الاتفاق على توسيع نطاق التعاون بين الجامعة ووزارة البيئة في مجالات الحد من المخاطر والمحميات الطبيعية والعوادم وإعادة تدوير المخلفات.وفي سياق متصل، وقع الخشت بروتوكول تعاون بين الجامعة وشركة فودافون مصر، لإطلاق مشروع "مصر خضراء"، بهدف زراعة مليون شجرة مثمرة خلال أربع سنوات تحت إشراف أساتذة من كلية الزراعة بالجامعة وبتنفيذ من طلاب الكلية والفنيين، وبتمويل من شركة فودافون مصر، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر، بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة، بحضور الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة، و الكسندر فرومنت المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون، ونواب رئيس الجامعة ولفيف من أساتذة كلية الزراعة وقيادات شركة فودافون.وأوضح الخشت أن مشروع "مصر خضراء" بين كلية الزراعة وشركة فودافون مصر، يعد نموذجًا مبتكرًا للتعاون بين الجامعة والقطاع الخاص بهدف الإسهام في التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعى المصري يمثل أحد أهم الدعائم الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، وأن التعاون يشمل خلق فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.من جانبه أكد الدكتور عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة بالجامعة، أن المشروع يسهم في دعم جهود الدولة نحو التنمية من خلال تطوير مجتمعات محلية ريفية، من خلال خلق نموذج فعال للشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص لدعم أهداف اقتصادية واجتماعية في التنمية المجتمعية.وأضاف، أن بروتوكول التعاون مع فودافون مصر، يحقق أهداف تربوية لكلية الزراعة بتوفير فرص التدريب العملي التطبيقي لآلاف من طلابها في مجالات تساعدهم في تحديد مسارات عملهم في المستقبل وإمدادهم بالخبرة العملية، بجانب دعم قدرات الكلية المادية والتقنية في القيام بمهامها التعليمية بأفضل الإمكانياتأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن إطلاق مبادرة "كرنفال المدينة" لطلاب المدن الجامعية، تحت شعار "مواهب بلاحدود" للنهوض بالطاقة الإبداعية لطلاب المدن الجامعية، وتوجيهها للنهوض بقدراتهم وتوظيفها فيما يخدم مستقبلهم ومستقبل وطنهم، واستكمالًا لما تم إطلاقه من مبادرات مع بداية العام الدراسي.وأوضح رئيس الجامعة، أن "كرنفال المدينة" يضم أنشطة مختلفة منها تلاوة للقرآن، والانشاد الديني، والغناء الفردي والجماعي، والعزف، والتمثيل، وإلقاء الشعر، وتقام الأنشطة على مسرح المدينة مع تواجد الآلات الموسيقية والعازفين والمدربين المتخصصين في جميع المجالات الفنية.تأتي مبادرة "كرنفال المدينة" في إطار مشروع تطوير العقل المصري الذي تتبناه الجامعة - للاستثمار في طلاب المدن الجامعية المغتربين عن أسرهم من خلال تدريبهم وتغيير طرق تفكيرهم، خلال فترة تواجدهم في المدن الجامعية وطوال دراستهم بالجامعة.وفي الاطار ذاته، أعلنت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، عن مسابقة فنية لتشجيع الطلاب على تقديم أعمال فنية مميزة تُعبر عن مبادئ الحرية والاحترام والمساواة، وهي المبادئ التي تحرص الوحدة على نشرها داخل الجامعة لمواجهة العنف ضد المرأة.وأكد الدكتور محمد الخشت، حرصه الدائم على تطوير عمل الوحدة بالجامعة، ودعم مختلف أنشطتها لتطبيق سياسات مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتفعيل التدابير اللازمة للوقاية والتوعية، مضيفًا أن سياسة الوحدة ومبادئها تتلاءم مع مشروع تطوير العقل المصري في ضرورة تغيير طريقة التفكير تجاه المرأة والتوعية بأن التعليم الجامعي آمن للجميع.وقالت الدكتورة أميرة تاوضروس المدير التنفيذي للوحدة، إن المسابقة تهدف إلى تقديم أعمال فنية من قبل الطلاب سواء كانت جرافيك أو فوتوجرافيا أو شعرًا وأغاني أو قصة قصيرة أو نصًا مسرحيًا، تشجعهم على المشاركة في أنشطة الوحدة ونشر مبادئها، مشيرة إلى أن باب التقديم للمسابقة متاحًا حتى 30 أكتوبر المقبل، ويتم تسليم الأعمال المشاركة في المسابقة بمقر الوحدة بمبنى التعليم المدمج التابع للجامعة.وتابعت تاوضروس، أن أنشطة الوحدة منتشرة داخل جميع كليات الجامعة من خلال تنظيم المعارض والندوات والمسرحيات والأنشطة الترفيهية لتعريف الطلاب بمبادئ الحرية والمساواة والاحترام، لافتة أن الهدف الأساسي للوحدة هو أن تكون الجامعة مكانًا آمنًا لكل الطالبات وعضوات هيئة التدريس والعاملات، وتوفير طرق آمنة وسرية للإبلاغ عن حالات التحرش والعنف التي تقع عليهم داخل الجامعة، وإجراء التحقيقات في الشكاوى المقدمة للوحدة، وتقديم الدعم النفسي والقانوني من جانب الخبراء المتخصصين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في سرية تامة للحفاظ علي خصوصية صاحبة البلاغ.وعلي جانب اخر، أنهت جامعة القاهرة -استعداداتها للمشاركة - في "أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول"، الذي تنظمه جامعة أسوان خلال الفترة من 19-25 أكتوبر الجاري، بمشاركة 21 دولة إفريقية وأكثر من 20 جامعة مصرية.وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة سوف تشارك بوفد يضم 10 طلاب في الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية والعلمية، مشيرًا إلى أن مشاركة الجامعة تأتي في إطار توصيات مؤتمر الشباب الوطني وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أسوان هي عاصمة الشباب الأفريقي هذا العام.وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلي حرص الجامعة على تنمية أواصر التعاون مع الجامعات الإفريقية وتشجيع التواصل الدائم مع شباب القارة السمراء وتبادل الثقافات بينهم، مؤكدًا أن الجامعة تضع على أجندة أولوياتها دعم التوجهات الوطنية بشأن الملف الأفريقي خاصة بعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وتعظيم الاستفادة من الشباب لتحقيق النهضة والتنمية من خلال تقديم أبحاث مرتبطة بتحديات واقعية تواجه القارة الأفريقية.ومن جانبها قالت الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن وفد جامعة القاهرة سوف يشارك في فعاليات أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول، بمسابقة المراسل التليفزيوني، ومسابقة دوري المعلومات، والغناء الفردي، والعزف المنفرد، ومسابقة الشطرنج، والأفلام القصيرة التي تجسد السير الذاتية لأحد الأبطال الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة، بالإضافة إلى المشاركة في مسابقة تنس الطاولة والسباحة وقصص الخيال العلمي.