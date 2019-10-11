بعد تألقها في فيلم الممر.. أحدث ظهور لـ أسماء أبو اليزيد

شاركت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام".



وظهرت أسماء بـ تيشيرت ابيض بنصف أكمام وكانت إطلالة هادئة وبسيطة، وكان شعرها الاسود منسدلًا على كتفيها ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلقت قائلة: "متأخر افضل من الا ابدا".



وتصدر فيلم "الممر" تريند جوجل وتويتر يوميا، بعد النجاح الساحق الذي حققه، وأشاد الجميع بموهبة أبطاله، وبالأخص الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد التي وصفها جمهورها بـ"سمراء تكحلت".



وتألقت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد في دورها بـ فيلم "الممر" وظهرت بعدد من الإطلالات التي جعلتها محل الأنظار، وملفتة للاهتمام، لأنها تميزت بملامح مصرية أصيلة وجميلة، ما جعلها تتصدر تريند جوجل، ويبحث الكثير عنها ليتطلع في جمالها وحسنها الأخاذ الخاطف للأنظار.