الجزيرة تواصل الفبركة .. حقيقة تجمع مواطنين أمام منزل الطالب ضحية المنوفية

تناولت صفحة "الجزيرة – مصر" على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" خبرا عن قيام متظاهرين اليوم فى مدينة تلا (بمحافظة المنوفية) بالتوجه أسفل منزل الطالب محمود البنا "الذى توفى يوم 9 الجارى متأثرًا بإصابته التى حدثت نتيجة تعدى ثلاثة طلاب عليه باستخدام "مطواة" على إثر مشادة بينهم".



وتبين أن التجمع يعود لقيام بعض أصدقائه وأقاربه وجيرانه بالتوجه لمنزل أسرته لتقديم واجب العزاء والتعبير عن مشاعر المواساة والحزن الشديد على تلك الواقعة التى ترجع أسبابها إلى تدخل المجنى عليه وإعرابه عن استيائه لتعرض أحد الجناة لفتاة أثناء سيرها بأحد شوارع المدينة.



جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية المعنية قد تمكنت من تحديد وضبط مرتكبى واقعة قتل الطالب المنوه عنها.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.