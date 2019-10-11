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توك شو

ولادة جديدة لـ داعش.. خبير: تركيا تقصف شمال سوريا بعمق 50 كيلو مترا.. فيديو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:57 م
العدوان التركي على
العدوان التركي على سوريا
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هاني حسين
قال كرم سعيد الباحث المتخصص في الشئون التركية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا أغرى أردوغان لاتخاذ قرار العدوان على شمال سوريا بقواته.

وأضاف كرم سعيد في حواره في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن تركيا أرسلت تعزيزات وتقصف على عمق 50 كيلو مترا داخل شمال سوريا، مؤكدا أن الغزو سيكون له تداعيات على الأزمة السورية.

وتابع كرم سعيد: "قد نشهد ولادة جديدة لتنظيم داعش الإرهابي خاصة وأن قوات سوريا الديمقراطية بدأت في سحب بعض قواتها التي كانت تحرس السجون المتواجد بها داعش.،لمواجهة التوغل التركي".
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