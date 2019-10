يسرا اللوزى وأبطال مسلسل كلبش 3 ضيوف برنامج سهرانين على ON E.. اليوم

تحل الفنانة يسرا اللوزى وأبطال مسلسل كلبش 3 على برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON E، اليوم الجمعة.



ونشرت النجمة يسرا اللوزى جزءا من الحلقة عبر صفحتها على انستجرام وعلقت عليها "أبطال مسلسل كلبش الجزء الثالث ضيوف أمير كرارة في برنامج سهرانين الليلة الساعة 11 على قناة ON E.



مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج شركة سينرجى.



يذكر أن برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON E، يذاع كل جمعة، فى تمام الساعة 11 مساءً.