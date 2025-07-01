قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة
الحكومة الإيرانية: المستشفيات استقبلت 5646 مصابا جراء الحرب مع إسرائيل
انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد تسجيل مؤشر S&P 500 رقماً قياسياً جديداً
الأحد المقبل..بدء تسليم وحدات بمشروع "سكن مصر" للفائزين بمدينة غرب قنا الجديدة
تصعيد واسع في غزة مع توسع العمليات البرية واستمرار استهداف المدنيين
روسيا تسيطر بشكل كامل على منطقة لوجانسك الأوكرانية
ارتفاع عدد ضحايا غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 22 شهيدا
التعليم: آخر موعد للتسجيل بمنحة أشبال مصر الرقمية.. السبت
مدبولي: برنامج التعاون القطري مع OECD ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري
منظمة العمل الدولية: 80 مليون وظيفة بدوام كامل ستختفي بحلول عام 2030
العالم على حافة كارثة صحية بسبب قرارات البيت الأبيض| تفاصيل
استقرار نسبي في أسعار الدواجن والبيض بالسوق المصرية اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تغيير نشاط المحال العامة بدون ترخيص يعرضك لغرامة 20 ألف جنيه| احذرها

غرامة مالية
غرامة مالية
أميرة خلف

تضمن قانون المحال العامة ، عدة ضوابط للحصول على تراخيص بمزاولة نشاط المحال التجارية ، وأقر عقوبات مشددة لمن يغير نشاطها بالمخالفة .

واشترط القانون لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، موافقة الجهة المختصة، وفى حال تغيير النشاط أو التعديل في المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص توقع عقوبة ضد المخالف.

وطبقا لنص القانون، فإنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.


و يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف. 

قانون المحال العامة المحال التجارية تراخيص عقوبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. سعر كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

معاشات

احسب قبضك.. صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة اليوم

حريق - أرشيفية

خلال 48 ساعات.. 10 حرائق في العاصمة من دون إصابات أو خسائر بشرية

أسعار الأسمنت

أسباب انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

حالة الطقس

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الأول من يوليو.. حرارة ورطوبة عالية

الرئيس السيسي

مصر والسودان يرفضان الإجراءات الأحادية في حوض النيل الأزرق

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

ناقد رياضي: الهلال السعودي الحصان الأسود لمونديال الأندية

أرشيفية

عراقجي: لا مفاوضات في ظل التهديدات.. وإيران سترد بحزم على أي هجوم

أحمد الصفتي، المدير الإقليمي لجامعة لينكولن الماليزية

أحمد الصفتي: الشعب المصري أنقذ بلاده من حكم الإخوان بثورة 2013

بالصور

تسريبات تكشف قرارات نيسان اليائسة لإنقاذ حالها من الإفلاس

نيسان
نيسان
نيسان

سعر شاومي الكهربائية الجديدة يفوق تسلا.. وطلبات الشراء في ارتفاع

شاومي
شاومي
شاومي

10 ساعات في الثلج.. تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف

10 ساعات في الثلج..تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف يسبب غرغرينا
10 ساعات في الثلج..تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف يسبب غرغرينا
10 ساعات في الثلج..تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف يسبب غرغرينا

طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل "موازين"

)طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل “موازين”
)طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل “موازين”
)طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل “موازين”

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد