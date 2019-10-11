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رياضة

شوقى غريب يعلن تشكيل المنتخب الأوليمبي فى ودية جنوب إفريقيا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:44 م
المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي
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يسرى غازى
أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب، عن تشكيلة أوليمبي الفراعنة المقرر أن تواجه بعد قليل منتخب جنوب إفريقيا على ملعب استاد الإسماعيلية.

ويستعد أوليمبي الفراعنة بقيادة شوقى غريب للمشاركة فى بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر القادم والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

جاء تشكيل المنتخب الأوليمبي على النحو التالي: عمر صلاح فى حراسة المرمى ومحمود مرعى واحمد رمضان ومحمد عبد السلام و احمد ايمن وغنام محمد وعمار حمدى وأحمد حمدى وعبد الرحمن مجدى وأحمد ياسر ريان وناصر منسى.

ويخوض المنتخب الأوليمبي مساء اليوم مباراته الودية الأولى أمام جنوب إفريقيا على ملعب استاد الإسماعيلية بصافرة تحكيمية يقودها الحكم الدولى محمد معروف.
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