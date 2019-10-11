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رياضة

أحمد ياسر ريان يتقدم للمنتخب الأوليمبي فى ودية جنوب إفريقيا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:52 م
مباراة المنتخب الأوليمبي
مباراة المنتخب الأوليمبي وجنوب إفريقيا
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يسرى غازى
أحرز أحمد ياسر ريان هدف منتخب مصر الاوليمبي الأول فى مرمى جنوب افريقيا بالدقيقة 10 من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد الإسماعيلية.

ويستعد أوليمبي الفراعنة بقيادة شوقى غريب للمشاركة ضمن منافسات أمم أفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وبدأ منتخب مصر الأوليمبي المباراة بتشكيل يضم عمر صلاح فى حراسة المرمى، ومحمود مرعى وأحمد رمضان ومحمد عبد السلام و أحمد ايمن وغنام محمد وعمار حمدى وأحمد حمدى وعبد الرحمن مجدى وأحمد ياسر وناصر منسى.
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