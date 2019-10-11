إيده خفيفة .. ضبط لص سرق 14 فيزا كارت لمواطنين بـ طنطا



و بتقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتنقلة تمكن الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط أحمد عبد العزيز 43 سنة عاطل ،ومقيم بمحافظة البحيرة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى قررت حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات .





تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربيه اليوم من ضبط لص تخصص فى سرقة الفيزا كارت من المسنين أمام ماكينات السحب الآلي في حملة أمنية بشوارع مدينة طنطا.كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من قسم أول طنطا بورود ١٤ بلاغ سرقة تفيد بقيام أحد اللصوص بتبديل الفيزات لكبار السن، للذين لا يعرفون طريقة التعامل مع ماكينات سحب الصرف الآلي بعد أن يعلم منهم الرقم السري لبطاقتك.