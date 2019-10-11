Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إيده خفيفة .. ضبط لص سرق 14 فيزا كارت لمواطنين بـ طنطا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:21 م
المتهم بسرقة المواطنين
المتهم بسرقة المواطنين
Advertisements
احمد علي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربيه اليوم من ضبط لص تخصص فى سرقة الفيزا كارت من المسنين أمام ماكينات السحب الآلي في حملة أمنية بشوارع مدينة طنطا.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من قسم أول طنطا بورود ١٤ بلاغ سرقة تفيد بقيام أحد اللصوص بتبديل الفيزات لكبار السن، للذين لا يعرفون طريقة التعامل مع ماكينات سحب الصرف الآلي بعد أن يعلم منهم الرقم السري لبطاقتك.

و بتقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتنقلة تمكن الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط أحمد عبد العزيز 43 سنة عاطل ،ومقيم بمحافظة البحيرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى قررت حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس عاطل حاول استدراج فتاة والتعدي عليها جنسيا بطنطا 4 أيام على ذمة التحقيقات

ضبط عاطل يسرق الموظفين وأصحاب المعاشات عن طريق تبديل الفيزا كارد

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد عمرو دياب.. شاهد أول ظهور له مع دينا الشربيني

فى أول ظهور إعلامي.. مصطفى أبو تورتة يكشف سبب تركه لـ نيهال فى حفل الخطوبة.. شاهد

صدمة .. إيقاف لاعب ليفربول بسبب سخريته من هذا اللاعب.. تفاصيل

مش هتصدق.. رانيا يوسف بفستان جديد تشعل انستجرام

شاهد.. تعليق وكيل محمد صلاح على صورته مع عارضة الأزياء البرازيلية

سر الـ 44 عاما .. حكاية شفرة حرب أكتوبر محيرة اليهود والعالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف علق جمهور نانسي عجرم على سعر حذائها.. شاهد

أسوان أفضل مشتى في مصر .. تراث وطبيعة خلابة في حضن النيل

بـ الجمال .. مواكب الطرق الصوفية بالقليوبية في طريقها إلى مولد السيد البدوي ..صور