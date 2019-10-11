عمرو أديب يطالب بتجميد عضوية قطر في جامعة الدول العربية.. فيديو

علق الإعلامى عمرو أديب، على العدوان التركي على شمال سوريا، قائلا: إن ما يحدث في سوريا "مصيبة، وبلطجة سياسية"، حيث أن كل دول العالم ضد الغزو، عدا دولة واحدة، معلقا: "بس دي فكة مش مشكلة".



وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن خطاب أردوغان للرد على منتقديه لم يركز إلا على دولتين هما مصر والسعودية، مضيفا: "أردوغان ساب الدنيا، وقرر يرد على مصر والسعودية.. أردوغان اتجنن، واتعصب".



وأشار عمرو أديب، إلى أن كل قيادات الإخوان يؤيدون أردوغان لاحتلال دولة عربية، مضيفا: "قطر بس هى اللي وقفت بجانب أردوغان"، منوها بأن سبب تأييد قطر لتركيا هو أن قصر تميم بن حمد يحرسه أتراك، مطالبا الجامعة العربية بتجميد عضوية قطر.



ونوه عمرو أديب إلى أن قطر ليست دولة عربية، ولا تقف بجانب العرب، ولا تصلح أن تكون عضوا في الجامعة العربية، متابعا أن قطر دولة خائنة كانت تخون السعودية والإمارات.



وقال إن قناة الجزيرة ليست قناة عروبة، بل هى قناة تدمير، مشددا على أن ما يفعله أردوغان في سوريا ليس نزهة.