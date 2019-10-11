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رياضة

منتخب مصر الأوليمبي يتعادل مع جنوب أفريقيا استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 عاما

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:25 م
منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي
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إسماعيل محمود
فرض التعادل بهدف لكل فريق، على أحداث مباراة منتخبي مصر الأوليمبي وجنوب إفريقيا، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما منذ قليل، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي تقام بمصر الشهر المقبل.

ولم يتم إذاعة المباراة تليفزيونيًا بناءً على رغبة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي حفاظًا على الخطة الفنية، على حد قوله.

افتتح أحمد ياسر ريان مهاجم نادي الجونة التسجيل للفراعنة في الدقيقة العاشرة قبل أن يعادل منتخب جنوب أفريقيا النتيجة في الشوط الثاني من ضربة جزاء في مباراة كانت من 3 أشواط، وكانت مدة كل شوط نصف ساعة.

يذكر أن محمد صادق لاعب المنتخب المصري، تم طرده لحصوله على إنذارين، لكن المنتخب المصري استكمل المباراة كامل العدد بعد الإتفاق مع المنتخب الجنوب أفريقي بإنزال لاعب بديل لصادق.

ومن المنتظر أن يلاقي المنتخب المصري نظيره الجنوب أفريقي مرة أخرى يوم الأحد القادم.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا يوم 8 نوفمبر ، وهي مؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 ، حيث يتأهل أصحاب المقاعد الثلاثة الأولى للمنافسات ، وأقيمت قرعة البطولة الأسبوع الماضي والتي وضعت المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجانب منتخبات غانا ومالي والكاميرون.
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