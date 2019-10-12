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أخبار العالم

قيس سعيد: لن أكشف عن برنامجي بشأن الأمن القومي على الهواء

السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:49 ص
قيس سعيد
قيس سعيد
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قسم الخارجي
بدأت المناظرة التلفزيونية بين المرشحين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية، قيس سعيد، ونبيل القروي، حيث يتوجه التونسيون الأحد 13 أكتوبر، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وقال المرشح الرئاسي للدور الثاني للانتخابات الرئاسية، قيس سعيد، إنه لن يكشف على برامجه الانتخابية المتعلقة بملف الأمن القومي أمام عدسات الكاميرات.

وأوضح قيس سعيد خلال المناظرة التلفزيونية أن لديه برنامجا يخص الأمن القومي لكنه لن يكشف عن تفاصيله في وسائل الاعلام نظرا لحساسية الوضع.

وأكد قيس سعيد أن القانون يجب أن يطبق على الجميع من دون استثناء.

واعتبر قيس سعيد أن "قضية الجهاز السري لحركة النهضة من مسؤولية القضاء"، معربا عن رفضه وجود أي جهاز خارج إطار الدولة.

من جهته، قال نبيل القروي إن "التطرف ناجم عن الفقر ولا بد من محاربته"، مضيفا أنه " لا بد من تشكيل محكمة مختصة تبحث في قضية الجهاز السري لحركة النهضة".
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