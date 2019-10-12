هزار تقيل .. قطع ناجتس تسببت في القبض على مراهقين

في بعض الأحيان تكون المواقف الساخرة غير مقبولة لدي الآخرين، فقد يبدو لك أنها مزحة إلا أن بعض الأشخاص قد لا يتقبلون أسلوبك في السخرية مهما كان بسيطا.



ذكرت صحيفة " ميرور" البريطانية أن الشرطة الأمريكية سجلت واحدة من الاتهامات التي حدثت مؤخرا، فقد قامت إحدى الفتيات النباتيات بإتهام أصدقائها بالغش بعد أن قاموا بإطعامها قطع ناجتس على أساس أنها مصنوعة من مكونات نباتية في عيد ميلاد صديقتها.



اكتشفت تلك الفتاة فيما بعد أن ما أكلته في عيد الميلاد هو دجاج من خلال مقطع فيديو سخر فيه أصدقائها منها و أخبروها أنها كانت خدعة.



غضبت الفتاة شديدا مما قام به أصدقائها فقامت بإبلاغ الشرطة و بالفعل ألقي القبض عليهم.