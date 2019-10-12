Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان مشجر.. إلهام شاهين تلفت الأنظار بإطلالة جذابة على البحر

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:21 ص
آية التيجي
نشرت الفنانة إلهام شاهين صورا لها عبر صفحتها الرسمية، وذلد بإطلالة رقيقة وجذابة للغاية، وذلك خلال تواجدها في مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والذي يقام كل عام في نفس المكان.

وارتدت إلهام شاهين فستان مشجر بالورود وطويل، باكمام طويلة وواسعة من المعصمين، وقد تناسب الفستان بشكل كبير مع لون بشرتها، وثنايا جسدها الكيرفي.

وتركت إلهام شاهين شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريقة بسيطة، وغير متكلفة، واختارت إلهام شاهين إبراز جمال ملامحها باستخدام بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت الآي لاينر لتبرز عينيها، مع وضع اللون الروز كاحمر شفاه.

ولم تتكلف إلهام شاهين في أرتداء الأكسسورات، حيث انها اكتفت بالأكتفاء بإطلالة طبيعية وغير متكلفة، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
View this post on Instagram

Alexandria 💚

A post shared by Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ كاش مايوه يبرز مفاتنها .. منة فضالي بإطلالة مثيرة

بـ مايوه ذهبي.. سيرين عبد النور تبهر متابعيها بـ إطلالة جريئة

بعيون جريئة.. مي سليم تبرز أنوثتها بـ اطلالة مثيرة

كيرفي .. نيرمين ماهر تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة

بفستان مشجر أخضر.. رضوى الشربيني تظهر بإطلالة مختلفة.. ومتابعوها: يا جمالو يا جمالو

بـ جيب قصير وتاتو .. طليقة على ربيع بإطلالة عفوية ناعمة

ترشيحاتنا

طالب يضربه زملاؤه بـ وحشية داخل حمام مدرسة.. مشهد صادم

جثمان طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق يصل مطار القاهرة قادما من جنيف

انتخابات الاطباء… اكتساح لحسين خيري في ٩ محافظات ..وعبد الحي يلاحقه

سعره 25 مليون جنيه.. مذيعة قناة العربية ترتدي قرطا نادرا لزوجة زعيم الشيعة الإسماعيلية

صراع ثلاثي شرس داخل النادي الأهلي.. تعرف على التفاصيل

حكم الأذان والإقامة للمنفرد في الصلاة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 20 صورة تبرز جمال حنان مطاوع

تصرف مفاجئ من عروس يوم زفافها يثير الجدل على مواقع التواصل.. شاهد

لقاء الخميسي تبهر جمهورها بفستان جديد.. صور