بفستان مشجر.. إلهام شاهين تلفت الأنظار بإطلالة جذابة على البحر

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورا لها عبر صفحتها الرسمية، وذلد بإطلالة رقيقة وجذابة للغاية، وذلك خلال تواجدها في مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والذي يقام كل عام في نفس المكان.وارتدت إلهام شاهين فستان مشجر بالورود وطويل، باكمام طويلة وواسعة من المعصمين، وقد تناسب الفستان بشكل كبير مع لون بشرتها، وثنايا جسدها الكيرفي.وتركت إلهام شاهين شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريقة بسيطة، وغير متكلفة، واختارت إلهام شاهين إبراز جمال ملامحها باستخدام بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت الآي لاينر لتبرز عينيها، مع وضع اللون الروز كاحمر شفاه.ولم تتكلف إلهام شاهين في أرتداء الأكسسورات، حيث انها اكتفت بالأكتفاء بإطلالة طبيعية وغير متكلفة، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..