مصطفى بكري يطالب جامعة الدول العربية بمساندة سوريا ضد العدوان التركي

علق مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب علي عدوان القوات التركية بشمال دولة سوريا .
وغرد عبر تويتر قائلا "صباح الخير. أقل رد عربي على العدوان التركي على سوريا هو إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية ووقف كل أشكال العلاقات مع تركيا ، إذا لم يقرر مجلس الجامعة العربية الذي سيجتمع اليوم هذه القرارات فلا خير فينا".
ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" لابد من قطع العلاقات مع تركيا و إيران للأبد" و" ماذا عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا" و" صح لسانك".
وغرد عبر تويتر قائلا "صباح الخير. أقل رد عربي على العدوان التركي على سوريا هو إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية ووقف كل أشكال العلاقات مع تركيا ، إذا لم يقرر مجلس الجامعة العربية الذي سيجتمع اليوم هذه القرارات فلا خير فينا".
ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" لابد من قطع العلاقات مع تركيا و إيران للأبد" و" ماذا عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا" و" صح لسانك".