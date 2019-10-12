مصطفى بكري يطالب جامعة الدول العربية بمساندة سوريا ضد العدوان التركي

علق مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب علي عدوان القوات التركية بشمال دولة سوريا .



وغرد عبر تويتر قائلا "‏صباح الخير. أقل رد عربي على العدوان التركي على سوريا هو إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية ووقف كل أشكال العلاقات مع تركيا ، إذا لم يقرر مجلس الجامعة العربية الذي سيجتمع اليوم هذه القرارات فلا خير فينا".



ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" ‏‎لابد من قطع العلاقات مع تركيا و إيران للأبد" و" ‏‎ماذا عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا" و" صح لسانك".