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توك شو

تمارين بسيطة لـ كبار السن تساعدهم على النوم بانتظام .. شاهد

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:51 ص
تمارين بسيطة لـ كبار
تمارين بسيطة لـ كبار السن تساعدهم على النوم بانتظام
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هاني حسين
قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة تمارين رياضية لكبار السن كي تساعدهم على النوم بانتظام.

وقال الكابتن حسام أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، السبت، إن كبار السن في حاجة إلى التمارين الرياضية لأن كثيرين من كبار السن لا يستطيعون النوم بانتظام.

وأكد الكابتن حسام أبو هاشم، أن التمارين الصباحية بانتظام تنظم معدلات النوم بسبب تنظيم الحركة وعمل الدورة الدموية.

وأوصى الكابتن حسام أبو هاشم، المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو، والحرص على أداء التمارين التى يقدمها....
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