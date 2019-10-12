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حوادث

5 سيارات إطفاء تشارك في إخماد حريق بشونة قش بـ كفر الشيخ

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:23 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
تمكنت قوات الحماية المدنية بكفر الشيخ بقيادة العميد رضا عبد الحميد من السيطرة على حريق هائل نشب في شونة قش أرز على مساحة فدان، بقرية الدايرة التابعة لمركز بيلا، ما أدى لاحتراق 4000 بالة قش تزن نحو 1600 طن، ولم يسفر الحريق عن إصابات أو وفيات.

كان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية يفيد وقوع حادث حريق بشونة قش بقرية الدايرة ملك. ع. ر 56 سنة، مهندس زراعي بإدارة بيلا الزراعية.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية، فضلًا عن الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده والقيام بأعمال التبريد حتى لا يتجدد اشتعال النيران ذاتيًا مرة ثانية.

وبسؤال مالك الشونة، اتهم ج. س وزوجته ر. أ 32 سنة، ربة منزل، بالإهمال لقيامهما بإشعال النيران بكمية من قش الأرز، بأرضهما المجاورة لشونة القش خاصته ما أدى إلى امتداد الحريق إليها.

وتحُرر عن الواقعة المحضر رقم 9591 لسنة 2019م، جنح مركز بيلا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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