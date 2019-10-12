وزير التعليم العالي يشيد بالدور التوعوي للجامعات في احتفالاتها بانتصارات أكتوبر

أكد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن احتفال الجامعات بذكرى انتصارات أكتوبر، والأحداث التاريخية، يأتي في إطار دورها التوعوي والخدمي، بربطها بالمجتمع في مختلف النواحي الثقافية والاجتماعية، باعتبار الجامعة ليست مؤسسة تعليمية فقط، في هذا الإطار استعرض الوزير تقريرًا مقدمًا من د. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان، حول احتفالات جامعات (كفر الشيخ ، دمنهور، الفيوم، أسيوط، دمياط، سوهاج) بالذكري الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة بعنوان "العبور الجديد"، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 أكتوبر الجاري.





وأشار التقرير إلى أن الاحتفالات تضمنت عروض قصص بطولية، وعروض فنية، وندوات توعوية، ولقاءات مع أبطال القوات المسلحة، ومعارض ثقافية، ومعارض فنون تشكيلية.





وأوضح التقرير أنه في إطار حرص الجامعات على تعزيز الانتماء والحس الوطني لدى الطلاب وتعريفهم بعظمة القوات المسلحة المصرية وقيمة نصر أكتوبر المجيد الذي أعاد للوطن كرامته وكبريائه وأرضه، وكذلك قوة الجيش المصري ومكانته على مستوى العالم.





نظمت جامعة كفر الشيح ندوة بعنوان " أهم التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري"، ضمن سلسلة احتفالات الجامعة بالذكرى الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر خلال شهر الجاري.





وأضاف التقرير قيام جامعة دمنهور بالعديد من الفعاليات احتفالًا بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة؛ لتعريف الطلاب بقضايا الوطن وتاريخه، ودور الجيش في الدفاع عن الأمن القومي، والإشادة بقصص التضحيات والبطولات التي قدمها الجنود خلال الحرب.





وأشار التقرير إلى أنه استكمالا لاحتفالات جامعة الفيوم بالذكرى الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر نظمت الجامعة العديد من الندوات حاضر فيها الأبطال المشاركون في الحرب، كما ستقوم الجامعة بإعداد اسطوانات لكافة هذه اللقاءات لتوزيعها على طلاب الجامعات المصرية حتى يكون هؤلاء الأبطال من القوات المسلحة نماذج مشرفة يحتذوا بها، ويعرفوا حجم الانجاز، وعبقرية أداء القوات المسلحة.





كما نظمت جامعة أسيوط عددًا من الأنشطة المختلفة احتفالًا بانتصارات أكتوبر من خلال مخيم كشفي ضم شكل مجسم لسفينة حربية، فضلًا عن معرض فني بعنوان (صالون أكتوبر)، أقيم بقاعة المعارض بقصر ثقافة أسيوط لفناني ومبدعي أسيوط، بالتعاون مع كلية التربية النوعية وكلية الفنون الجميلة ضمن فعاليات احتفالية الجامعة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.





وأضاف التقرير إلى قيام جامعة دمياط بتنظيم ندوة اللواء/ يسري عمارة (بطل حرب أكتوبر)، الذي أسر قائد اللواء 190 مدرع الاسرائيلي عساف ياجوري. كما عرضت الجامعة " فيلم الممر"، على طلاب وأعضاء هيئة التدريس.





ونظمت جامعة سوهاج، مسيرة بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر، بمشاركة 1000 طالب وطالبة وبدأت من مبنى مديرية الأمن إلى الجامعة، تزينها الأعلام والأغاني الوطنية الحماسية، وذلك حرصا على إلهام الشباب بروح وحماس وعزيمة وإرادة المصريين والجيش المصري، بالإضافة إلى تنظيم حفل غنائي ومعرض للصور والرسوم الفنية المعبرة عن انتصارات أكتوبر المجيدة، كما تضمن الاحتفال عرض فيلم "الممر" لأول مرة داخل الحرم الجامعي.



