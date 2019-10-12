بـ الأحمر النارى.. ريم البارودى تتألق بإطلالة كاجول .. وتبكى أمام الجمهور

نشرت الفنانة ريم البارودى ستورى جديدة لها على وسائل التواصل الاجتماعى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجول.



وظهرت ببنطلون جينز باللون الأزرق، وتي شيرت باللون الأحمر نصف كم، وحملت حقيبة يد باللون البنى التى تبرز جمال إطلالتها.



وتركت شعرها الذهبى منسدلًا بطريقة رائعة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على جمال بشرتها الرائعة، ووضعت أحمر شفاة باللون البينك.



ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بساعة يد باللون الذهبى ومجموعة من الأقراط لإكمال إطلالتها.

