Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ الأحمر النارى.. ريم البارودى تتألق بإطلالة كاجول .. وتبكى أمام الجمهور

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:24 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأة
نشرت الفنانة ريم البارودى ستورى جديدة لها على وسائل التواصل الاجتماعى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجول.

وظهرت ببنطلون جينز باللون الأزرق، وتي شيرت باللون الأحمر نصف كم، وحملت حقيبة يد باللون البنى التى تبرز جمال إطلالتها.

وتركت شعرها الذهبى منسدلًا بطريقة رائعة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على جمال بشرتها الرائعة، ووضعت أحمر شفاة باللون البينك.

ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بساعة يد باللون الذهبى ومجموعة من الأقراط لإكمال إطلالتها.
بـ الأحمر النارى.. ريم البارودى تتألق بإطلالة كاجول .. وتبكى أمام الجمهور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من البيت.. جيسى عبده بإطلالة عصرية

بـ الكاجول.. آيتن عامر تتألق بإطلالة عصرية

بـ جينز ممزق.. كارولين عزمى تتألق بإطلالة عصرية

بـ الكاجول.. أروى جودة بإطلالة عصرية

بـ الكاروهات.. مى سليم تتألق بإطلالة عصرية

بـ فستان ستان وكوتشى.. ريم البارودى تبهر متابعيها على إنستجرام

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول اللحوم الحمراء؟

نجم الزمالك السابق: لا يمكن التشكيك في وطنية محمد صلاح

الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 12 - 10 - 2019 في مصر

حكاية وادي القرود .. مقابر ملوك مصر في عهد الدولة الحديثة.. صور

بعشق تفاصيلك لـ نجوى كرم تتخطى 3.3 مليون مشاهدة.. فيديو

بعد احتضانها لمحمد صلاح.. اكتشف اسرار جمال أليساندرا أمبروسيو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثانية.. سمكة قرش تثير ذعر السعوديين على شاطئ القنفذة.. صور

بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على سر أناقة وإطلالات ورد الخال

نيسان نافارا 2020 تحصل على نسخة جديدة كليا .. صور