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رياضة

عبدالحفيظ يزف بشرى سعيدة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:47 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق سيكون جاهزًا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل في قمة مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري العام.

وأضاف عبد الحفيظ أن عمرو السولية ينفذ الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة وسيكون جاهزًا لمباراة الزمالك القادمة في الدوري.

يذكر أن السولية تعرض للإصابة بجزع في الرباط الخارجي بالكاحل في مباراة أسوان الأخيرة التي حسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد.

ويتصدر الأهلي جدول المسابقة برصيد 9 نقاط بعد الفوز بأول 3 مباريات بالدوري أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.
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