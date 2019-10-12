عبدالحفيظ يزف بشرى سعيدة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق سيكون جاهزًا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل في قمة مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري العام.





وأضاف عبد الحفيظ أن عمرو السولية ينفذ الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة وسيكون جاهزًا لمباراة الزمالك القادمة في الدوري.





يذكر أن السولية تعرض للإصابة بجزع في الرباط الخارجي بالكاحل في مباراة أسوان الأخيرة التي حسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد.



