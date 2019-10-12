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رياضة

تعرف على موعد اكتمال القوة الضاربة للأهلي قبل مواجهة الزمالك

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:50 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن اللاعبين الدوليين سينتظمون في تدريبات الفريق يوم الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة مواجهات الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري، والمقرر لها مساء السبت المقبل.

وأضاف أن لاعبي المنتخبين الأول والأولمبي سيتواجدون في تدريبات الفريق الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لاستئناف منافسات مسابقة الدوري العام.

يذكر أن المنتخب الأول يضم من لاعبي الأهلي كلًا من محمد الشناوي وأيمن اشرف وأحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، في حين يضم المنتخب الأولمبي الرباعي رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي ومصطفى شوبير.

ويستعد المنتخب الوطني الأول لمواجهة بتسوانا وديًا بعد غدٍ، في حين يستعد المنتخب الأولمبي لخوض وديته الثانية أمام جنوب إفريقيا بالإسماعيلية غدا الأحد.

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