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محافظات

نقيب المحامين بالمنوفية يتطوع للدفاع عن أسرة ضحية الغدر محمود البنا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:42 م
ضحية الغدر - محمود
ضحية الغدر - محمود البنا
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مروة فاضل
أعلن خالد راشد نقيب المحامين بمحافظة المنوفية، أنه سيتولي الدفاع عن ضحية الغدر الطالب محمود البنا ابن مركز تلا والذى راح ضحية استهتار 3 شباب حاول أحدهم التعدى على فتاة في الشارع فتصدى له ابن مركز تلا فتربصوا به وسددوا له عدة طعنات أودت بحياته.


وقال خالد راشد، إنه سيتم فحص أوراق القضية ومتابعة قرارات النيابة للدفاع عن أسرة المجني عليه والتوصل إلى حكم على المتهمين بالقتل؛ حيث إن الضحية قد يكون أحد أبنائنا وتعرض لغدر وبلطجة من المتهمين أودت بحياته فهو شهيد للأخلاق والشهامة.


كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قد قررت استمرار حبس 3 شباب بمركز تلا لقيامهم بقتل طالب بمطواة 4 أيام علي ذمة التحقيقات وذلك عقب القبض عليهم بعد ساعات من ارتكابهم للواقعة.


وقررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى 17 سنة طالب ومحمد أشرف راجح 18 سنة طالب وإسلام عاطف 17 سنة طالب، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا ابن الصف الثاني الثانوى وذلك لاعتراضه علي قيام احدهم ويدعي محمد راجح بنهر احدى الفتيات في الشارع ومحاولة التعدى عليها فاصطحب اصدقاءه وقاموا بقتل محمود البنا ضحية الغدر وسط الشارع وتركوه وسط دمائه وفروا هاربين.

وتسود حالة من الغضب بين أهالي مركز تلا للمطالبة باعدام القتلة والقصاص منهم حيث انهم دائمو البلطجة وإرهاب الفتيات، حيث طافت مسيرات حاشدة رافعين صورة ضحية الغدر محمود البنا وسط هتافات تطالب بالقصاص.
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