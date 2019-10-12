منتصف نوفمبر: 200 متسابق يشاركون فى ماراثون من هوارة إلى سقارة

تنظم وزارة السياحة والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالفيوم بالاشتراك مع إحدى شركات السياحة فى مصر مهرجان الفراعنة الدولي يوم 15 نوفمبر للعام التاسع عشر على التوالى، وذلك ضمن اجندة المناسبات السياحية لوزارة السياحة والتى تهدف الى تنويع المنتج السياحى وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة.



يبلغ طول السباق مسافة 100 كيلومتر عدوا من هرم هوارة بالفيوم ثم السير فى الطريق الزراعى على ترعة سقارة مرورا بهرم اللشت ثم الوصول الى هرم سقارة فى محافظة الجيزة.



وسباق الفراعنة هو مبادرة لإعادة إحياء سباق قديم من العصور المصرية القديمة كانت فكرة الملك "طهرقا " من عصر الأسرة الخامسة وعشرين - الدولة المتأخرة حيث إنه كان ينفذ سباق لجنوده وتدريب تكون نقطة انطلاقه من هرم هوارة بالفيوم إلى الهرم المدرج سقارة مرورا ب "منف".



وصرح هشام جاد المشرف على المهرجان بأنه سيشارك فى الماراثون حوالى 200 متسابق من 12 دولة أجنبية وعربية وافريقية من المتخصصين فى سباقات "الالترا ماراثون" ومن بينهم البطل المصرى محمود دهيس الفائز ببطولة سباق العام الماضي.



وأشار إلى أن إذاعة الحدث العام الماضى فى قناة "ناشيونال جوجرافيك" كان له مردود على السياحة بالفيوم هذا العام وخاصة منطقة هواره



ويبدأ السباق فى السادسة صباحا من امام هرم هوارة وينتهى فى سقارة ويستغرق حوالى 8 أو 9 ساعات.