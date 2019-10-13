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برلمان

موازنة البرلمان تعقد حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون الجمارك.. اليوم

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:01 ص
لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تعقد حوار مجتمعى اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون الجمارك المقدم من الحكومة ، والذى سيستمر مناقشته حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع قانون الجمارك يستهدف تيسير تعاملات المستوردين وتقليل فترات الانتظار بالنسبة لتكلفة إنتاج المواد المستوردة.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه من المقرر أن يحضر الحوار المجتمعى كلا من ممثلين عن وزارة المالية ومصلحة الجمارك واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وغرفة السياحة وجهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاثار وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك المركزى المصرى ووزارة التضامن الإجتماعى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وكان قد رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس ، على أن يعاود الانعقاد، يوم الأحد 20 أكتوبر المقبل.
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