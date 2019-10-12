قسد تفضح أردوغان: الغزو التركي أنعش داعش.. وأعاد هجمات السيارات الملغومة

قالت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يقودها الأكراد، إن هجوم تركيا على شمال سوريا أنعش تنظيم داعش الإرهابي، ودعت دول التحالف التي تقاتل هذا التنظيم إلى إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الحربية التركية.



وقال ريدور خليل القيادي الكبير في قوات سوريا الديمقراطية في بيان بثه التلفزيون إن القوات ستواصل التعاون مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد داعش وفي الوقت ذاته صد الهجوم التركي على شمال سوريا.



وقال خليل "الغزو التركي لم يعد يهدد بانتعاش داعش بل أنعشها ونشط خلاياها في قامشلي والحسكة وكل المناطق الأخرى"، مشيرا إلى هجمات بسيارات ملغومة في المدينتين.



وأضاف "ما زلنا إلى الآن نتعاون مع التحالف لمحاربة داعش، إننا الآن نحارب على جبهتين، جبهة الغزو التركي وجبهة داعش".