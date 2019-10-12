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منوعات

قذفها بها فردّت في وجهه .. فشل في سرقة سيارة فألقى عليها الحجارة.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:06 م
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للص حاول سرقة سيارة فلم يفلح في سرقتها فكان رد فعله أكثر رد فعل كوميدي يمكن أن تراه.

يظهر في الفيديو الذي نشرته إحدى الصحف الكويتية عبر "تويتر" ، أن اللص حاول فتح السيارة ففشل ، فقام بحمل حجارة وعندما حاول أن يقذفها على السيارة ردت في وجهه.  

ويعبر رد فعل المجرم من أكثر ردود الأفعال الكوميدية، فهو لص غبي و سيئ الحظ.












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