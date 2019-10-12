فرعون مصرى.. هند صبرى تتألق فى إطلالة ساحرة مع الأهرامات

نشرت الفنانة هند صبرى مجموعة من الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات انستجرام ، بإطلالة سوداء مع اهرامات الجيزة.وعلقت هند صبري على الصور قائلة:" "علشان تعرف الفرق مابين الحقيقية و الحلم دور علي الساعات" تيك_توك.. في الحلم مافيش ساعات.. فريدة الفيل_الازرق2 -هند_صبري "وتألقت الفنانة هند صبرى بإطلالة جذابة ومثيرة ، مرتدية بنطلون جلد اسود وجاكيت جلد اسود، نسقت مع هذه الاطلالة حذاء "بوت" عالى باللون الاسود، ونالت اعجاب متابعيها معلقين:"احلى فرعون مصرى..هرم مصر".واعتمدت هند صبرى على الظهور بدون مكياج مكتفية بارتدائها نظارة شمس، وتركت شعرها منسدلًا على اكتافها.