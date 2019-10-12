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أخبار العالم

جرائم أردوغان.. مرتزقة تركيا يعدمون المدنيين الأكراد بالرصاص.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:47 م
مرتزقة أردوغان يقتلون
مرتزقة أردوغان يقتلون المدنيين
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وكالات
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو للحظة قيام القوات المدعومة من تركيا، مرتزقة الجيش الحر، بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الأكراد وقتلهم في وضح النهار. 

ونشر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، فيديو لفصائل سورية معارضة، تنفذ إعدامات ميدانية بحق أفراد من الإدارة الذاتية الكردية شمال شرق سوريا.

وقال المرصد إن "عناصر من الفصائل الموالية لتركيا أقدموا على تنفيذ عملية إعدام ميداني بحق 6 مواطنين جدد، وذلك بإطلاق النار عليهم من الأسلحة الرشاشة عقب سيطرتهم على الأوتوستراد المؤدي إلى مدينة الحسكة جنوب تل أبيض لوقت قصير قبل أن ينسحبوا منه".


وظهر في الفيديوهات عناصر مسلحة تحمل رايات كتب عليها "أحرار الشرقية" يحيطون بأشخاص مقيدة أياديهم، قبل أن يتم إعدامهم بالأسلحة الرشاشة.

وسمع في أحد الفيديوهات أحد المسلحين وهو يطلب أن يتم تصويره وهو يطلق النار من بندقيته تجاه الضحايا.
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