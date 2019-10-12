مجلس سوريا الديمقراطي: أردوغان يستخدم ورقة الأكراد حجة للتوسع في مشروعه الاحتلالي

قالت إلهام أحمد، الرئيس التنفيذي لمجلس سوريا الديمقراطية، إن تركيا تتهم الأكراد بأنهم إرهابيين، وعندما كان المسئولون الأمريكيون لفترة مشاركين معهم في مواجهة داعش الإرهابي، اتهمت تركيا مندوب الرئيس الأمريكي بالإرهاب، وطالبوا بتوقيفه، مشددة على أن تركيا تعتبر أن كل من يصبح صديق للكردي أو يقف جانبه من جنسية أجنبية هو إرهابي أيضًا، ويتخذ من الأكراد حجة لدخول سوريا، فهو يستخدم ورقة الأكراد حجة للتوسع في مشروعه الاحتلالي.





وأضافت "أحمد"، خلال حوارها مع برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، على فضائية "ten"، اليوم السبت، أننا يهمنا أن يكون لنا علاقة جيدة مع تركيا بحكم أنها دولة جارة، لكنها تتهمنا بالإرهاب وتخلق منه حجة لحملتها العسكرية.





وتابعت "أحمد"، أن أهداف "أردوغان"، من حملته العسكرية؛ تتمثل في جزء من الميثاق الملي والحلم التركي في عودة الأراضي للدولة العثمانية في العراق حتى كركوك وفي سوريا، ويتحدث عن أن السلطان عبد الحميد له أملاك ووثائق في سوريا، وأن جده مدفون بسوريا.



