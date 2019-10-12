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رياضة

المدينة المنورة يتعادل مع هلال أسوان 1/1 فى دوري القسم الثالث

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:30 م
المدينة المنورة والهلال
المدينة المنورة والهلال
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رباب الهوارى
حسم التعادل الايجابي نتيجة اللقاء الذي أقيم في الثالثة عصرا بين فريق المدينة المنورة والهلال بأسوان ،في أولي مواجهات المجموعة الأولي بأسوان لموسم 2019/2020 .

سجل موسي ،مهاجم نادي شبان قنا المنتقل للمدينة علي سبيل الاعارة لمدة موسم ،هدف المدينة المنورة قبل أن يتعادل فريق الهلال من ضربة جزاء لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي .

يذكر أن أنهى الفريق موسمه الماضي بدوري القسم الثالث، محتلًا المركز السادس برصيد 27 نقطة.

وجاءت نتائج مباريات اليوم
للمجموعة الأولى "اسوان ":

التحرير باسوان 2 /جمهورية دراو 1
كيما اسوان 2 / ابو الريش 0
النصر للتعدين 1 /م. ش الزهراء 1
الهلال 1 / المدينة المنورة 1
شعب الاقصر 7 / شبان اسنا 0
م. ش ادفو 3 /وادى النيل 2
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