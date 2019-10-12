رجل يخفي جثة صديقته أسفل سريره بعد موتها بجرعة زائدة من الهيروين

أقدم رجل على إخفاء جثة صديقته أسفل سرير بعد أن عاد إلى منزله وجدها ميتة بعد تعاطيها الهيروين للمرة الأولى في حياتها.





وعثرت الشرطة البريطانية على جثة سامانثا ديكسون ، 36 عامًا في منزل صديقها في ي أميسبوري في ويلتشير ، في 30 نوفمبر من العام الماضي بعد ورود بلاغ من مجهول.





وخلال هذا الاسبوع قضت المحكمة الانجليزية بأن الأم لطفل ماتت نتيجة تناولها جرعات زائدة من الكحول والمخدرات.





وتعود تفاصيل الحادث بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، حين عاد صديق "سامانثا " البالغ من العمر 34 إلى منزله، ووجد جثة صديقته رقدة على السرير، ليصاب بالذعر بعدها ويقدم على اخفاء جثتها أسفل سرير منزله .



