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توك شو

سفاح ومجرم حرب..أحمد موسى يشن هجوما ناريا على أردوغان..فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:01 م
أردوغان
أردوغان
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حمزة شعيب
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن تنظيم داعش الإرهابي هو المستفيد الوحيد مما يجري في المنطقة بعد العدوان التركي على سوريا.

وأضاف موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستحق إطلاق هاشتاج ضده فهو سفاح ومجرم حرب؛ بسبب ما يمارسه ضد الأشقاء في سوريا من قتل وإعدامات وتهجير، لافتًا إلى أنه يتعاون مع تنظيم داعش الإرهابي.

وأطلق الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج «#السفاح_اردوغان» اليوم، مطالبًا متابعيه بضرورة متابعة الهاشتاج والاشتراك فيه بكثافة.

وطالب الإعلامي أحمد موسى، متابعيه بدعم صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»؛ بسبب تعرضها لهجمات إلكترونية من جانب جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف موسى أن الصفحة تزعجهم؛ لذلك يسعون لغلقها، موضحًا :«الصفحة عليها مئات الآلاف، ادعموا صفحتنا الرسمية؛ لأن الجماعة الإرهابية عايزة تقفلها بأي شكل من الأشكال».
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