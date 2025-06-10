استشهاد 17 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي

قالت وزارة الصحة بغزة إن إطلاق النار الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 17 فلسطينيًا على الأقل وإصابة العشرات، بينما كان آلاف النازحين يقتربون من موقع توزيع مساعدات تابع لمؤسسة غزة الإنسانية (GHF) المدعومة من الولايات المتحدة في وسط غزة اليوم، الثلاثاء.

وقال المسعفون إن المصابين نُقلوا على وجه السرعة إلى مستشفيين، هما مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط غزة، ومستشفى القدس في مدينة غزة شمالًا.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الحادث.

وفي الأسبوع الماضي، حذر الاحتلال الفلسطينيين من الاقتراب من الطرق المؤدية إلى مواقع مؤسسة غزة GHF بين الساعة 6 مساءً والساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي، واصفًا هذه الطرق بأنها مناطق عسكرية مغلقة.

ولم يصدر أي تعليق فوري من مؤسسة غزة على حادثة يوم الثلاثاء.

يأتي ذلك فيما قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه اعترض مقذوفا أطلق من غزة.

