قبل انطلاقها بأيام| حمل الآن إجابات النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءاً جديداً استعدادا لإنطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 المقرر انطلاقه يوم 15 يونيو 2025

حيث نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على موقعها الرسمي على الانترنت إجابات النماذج الإسترشادية الجديدة التي طرحتها لتدريب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة 2025

رابط إجابات النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي الدارسين بجميع الشعب ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي ) ، الوصول إلى رابط إجابات النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

نماذج استرشادية جديدة لـ امتحانات الثانوية العامة 2025

وكان قد شهد موقع وزارة التربية والتعليم طرح 5 نماذج استرشادية جديدة لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 بهدف توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب للتدريب والاستعداد الأمثل لامتحانات الثانوية العامة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، أن إجمالي عدد النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 المطروحة عبر موقعها الرسمي يصل إلى 12 نموذجا استرشاديا في كل مادة، وذلك عبر الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/ar/models2025/

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن توفير النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 ، فضلا عن إتاحة حلها عبر قناة "مدرستا ٣" يستهدف مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي وتدريبهم بشكل جيد على أسلوب الامتحانات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم “ النظام الجديد”

الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء

الخميس 10 يوليو 2025 : الاحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي رياضة النظام الجديد

الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء ( علوم و رياضة )

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء ( علوم ورياضة)

الأحد 6 يوليو 2025 : الرياضيات البحتة ( علمي رياضة)

الخميس 10 يوليو 2025 : الرياضيات التطبيقية ( علمي رياضة)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ادبي النظام الجديد

الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025 : التاريخ ( أدبي)

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ( أدبي)

الخميس 10 يوليو 2025 : الإحصاء ( أدبي)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم “ النظام القديم ”



الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : الاقتصاد + الإحصاء

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء

الأحد 6 يوليو 2025 : الجيولوجيا

الخميس 10 يوليو 2025 : الاحياء ( علمي علوم)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي رياضة النظام القديم



الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : الاقتصاد + الإحصاء

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء ( علوم ورياضة)

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 1 يوليو 2025 : الرياضيات البحتة ( التفاضل والتكامل)

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء ( علوم ورياضة )

الأحد 6 يوليو 2025 : الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة )

الثلاثاء 8 يوليو 2025 : الديناميكا ( علمي رياضة)

الخميس 10 يوليو 2025 : الاستاتيكا ( علمي رياضة )

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ادبي النظام القديم



الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : الاقتصاد + الإحصاء

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو 2025 : التاريخ ( أدبي)

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ( أدبي)

الأحد 6 يوليو 2025 : علم النفس والاجتماع ( ادبي)

الخميس 10 يوليو 2025 : الفلسفة والمنطق ( أدبي)