ممنوع التداول نهائيا.. تحذير من تشغيلة مجهولة المصدر لعلاج أورام الثدي

الثلاثاء 10/يونيو/2025 - 11:30 ص 6/10/2025 11:30:34 AM

في إطار منشوراتها التوعوية ، حذرت هيئة الدواء المصرية من خلال منشوراً لها حمل عنوان « خطاب توعية» لعام 2025 من تشغيلة لمستحضر دوائي شهير يستخدم في علاج أورام الثدي.

وقالت هيئة الدواء المصرية، إن الدواء يحمل إسم «Ibrance (palbociclib) capsules 125 mg For Oncology Use Only 21 Capsules» تشغيلة رقم HJ8710

وقالت هيئة الدواء المصرية ، إن سبب التحذير لاحتمالية وجود عبوات من الصنف المذكور مجهولة المصدر وذلك طبقا لإفادة الشركة صاحبة المستحضر مع العلم انه لم يتم رصده من قبل مفتشي هيئة الدواء حتى تاريخه.

التشغيلات الواردة بالمنشور مجهولة المصدر

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن التشغيلات الواردة بالمنشور مجهولة المصدر، ولا يتم تداولها بسوق الدواء المصري وضرورة شراء المستحضرات الدوائية الحاصلة على ترخيص هيئة الدواء المصرية من الألماكن المرخصة فقط، وعدم الشراء عبر الانترنت بشكل غير شرعي.

ويأتي ورم الثدي بعد أورام الجلد من حيث كونه أكثر أنواع الأورام شيوعًا بين النساء في الولايات المتحدة.