أجويرو: مانشستر سيتي يملك ما يكفي للمنافسة بقوة على جميع البطولات

عبّر سيرجيو أجويرو، نجم مانشستر سيتي السابق، عن إعجابه بخطوات ناديه السابق خلال سوق الانتقالات الصيفية، مشيدًا بالتعزيزات الجديدة التي أبرمها "السيتزنز" لتعويض الغيابات المهمة، وفي مقدمتها رحيل صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين.

وكان مانشستر سيتي قد نجح في ضم عدد من الأسماء البارزة هذا الصيف، من بينها الفرنسي ريان شرقي قادمًا من ليون، وتيجاني رايندرز من ميلان، والجزائري ريان آيت نوري من وولفرهامبتون، في محاولة لإعادة تشكيل خط الوسط وتعزيز القدرات الهجومية للفريق.

وقال أجويرو في تصريحات لوسائل إعلام إنجليزية: "أعتقد أن إدارة مانشستر سيتي تحركت بذكاء. ريان شرقي يمتلك رؤية مميزة ولمسة نهائية حاسمة، وهذا مهم جدًا في ظل غياب دي بروين، الذي كان مفتاح الإبداع في الفريق لسنوات طويلة".

وأضاف النجم الأرجنتيني: "رايندرز لاعب متوازن ويعرف كيف يتعامل مع المساحات داخل منطقة الجزاء، أما آيت نوري، فهو من نوعية اللاعبين الذين يمكنهم تقديم إضافة هجومية مميزة مع الصلابة الدفاعية".

وفي سياق متصل، علّق أجويرو على انتقال كايل والكر إلى بيرنلي قائلاً: "والكر لاعب صاحب قيمة كبيرة وخبرة طويلة في البريميرليج. بالتأكيد لديه أسبابه الخاصة لاختيار بيرنلي، وأرى أنه سيكون إضافة مؤثرة في الفريق".

واختتم مهاجم السيتي السابق حديثه بالتأكيد أن الفريق يملك ما يكفي من الجودة للمنافسة بقوة على جميع البطولات هذا الموسم، رغم التغييرات في التشكيلة.