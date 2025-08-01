مدرب منتخب الناشئين لكرة اليد يعلن قائمة المونديال النهائية

يعلن طارق محروس، المدير الفنى لمنتخب الناشئين لكرة اليد، قائمة المونديال النهائية غدا السبت.

ومن المقرر أيضاً أن يكون هناك اجتماع هام للمدير الفنى فى نفس اليوم مع خالد فتحي رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، لوضع اللمسات النهائية والاطمئنان علي آخر استعدادات منتخبنا للمونديال.

حرص مجلس ادارة الاتحاد علي حضور ودية منتخبنا مع تونس من أجل تحفيز اللاعبين والتأكيد علي قيمة استضافة مصر للمونديال والمهمة الكبيرة الملقاه علي عاتقهم ..

ويخوض منتخب الناشئين بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس المقبل.

ويلعب منتخب الناشئين في المجموعة السابعة،التي تضم كلا من اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.