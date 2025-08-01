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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشيلسي يتحرك لضم جارناتشو من مانشستر يونايتد

جارناتشو
جارناتشو
حمزة شعيب

يواصل نادي تشيلسي تحركاته في سوق الانتقالات الصيفي، حيث يضع اللاعب الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، جناح مانشستر يونايتد، على رأس قائمة أولوياته، بعد خروجه من حسابات المدرب البرتغالي روبن أموريم في التشكيل الأساسي للموسم المقبل.

ووفقًا لما أوردته الصحف  البريطانية، فإن إدارة البلوز تستعد لتقديم عرض رسمي قبل إغلاق نافذة الانتقالات، وسط توقعات بأن تبلغ قيمة الصفقة نحو 60 مليون جنيه إسترليني.

ويحظى جارناتشو بتقدير كبير داخل أروقة النادي اللندني، حيث ترى الإدارة فيه موهبة قادرة على منح الإضافة الفنية المطلوبة في مركز الجناح الأيسر، خاصة في ظل الأداء المتذبذب لبعض العناصر الهجومية في الموسم الماضي.

ورغم الانتقادات التي تعرض لها اللاعب خلال الفترات الماضية، إلا أن تشيلسي لا يعتبر شخصيته أو سلوكه عائقًا أمام الصفقة، وهو ما يعزز فرص نجاح المفاوضات. ومن جانبه، يُظهر جارناتشو انفتاحًا على مغادرة "أولد ترافورد"، مدفوعًا برغبته في خوض تجربة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

الصفقة قد تُكلّف تشيلسي ما لا يقل عن 40 مليون جنيه إسترليني، وقد ترتفع حسب طبيعة العروض والمفاوضات الجارية. وفي المقابل، يحتاج النادي اللندني إلى تسريع عملية بيع بعض لاعبيه مثل كريستوفر نكونكو وأرماندو بروخا لتقليل النفقات وتوفير مساحة في قائمة الفريق.

وتشير تقارير إلى أن تشيلسي عرض صفقة تبادلية على مانشستر يونايتد تتضمن نكونكو أو نيكولاس جاكسون، في محاولة لتقليص المقابل المالي المطلوب لضم الجناح الأرجنتيني.

جارناتشو مانشستر يونايتد تشيلسي

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