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ثقافة

قصص من التراث الشعبي بثقافة دمياط

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:13 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة دمياط، حيث نظم قصر ثقافة دمياط الجديدة عدة جلسات أدبية منها مع اﻷطفال بندوة عن قصص من التراث الشعبي "الف ليلة وليلة" تجلى الحديث حول طبيعة القصص ومن اين جاءت وكيف جمعت و بأى اللغات كتبت، كما عقد نادى ادب الطفل مع نورة بركة جلسة مع القصص القصيرة للوصول لطريق الكتابة الصحيح باسلوب متفرد، بجانب الجلسة الاسبوعية لنادى أدب القصر لتناول اهم القصائد والمؤلفات القصصية مع رواد النادى، إلى جانب عرض افلام سينمائية لاطفال القصر، كما اقام بيت ثقافة السرو لقاء شعري بمدرسة الاعدادية بنات مع الشاعر قدرى محمد تناول أسس كتابة الشعر واستمع لواهب الطلاب في الإلقاء والتأليف.

ضمن الأنشطة اليدوية نفذ قصر ثقافة دمياط الجديدة ورشة مشغولات للتمكين الثقافى لعمل عدد من المجسمات الورقية، كما استكملت ورشة الاموجرومى مع رائدات نادى المرأة، بجانب استمرار لورشتى التفصيل والخياطة والأشغال اليدوية بقصر ثقافة دمياط .

شارك بيت ثقافة الزرقا في احتفالات أكتوبر بندوة عن أكتوبر مع إبراهيم احمد الذى أعاد روح الوطنية من جديد بمجرد اعادة سرد لبطولات جيشنا فى التحرير ورفع راية النصر
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