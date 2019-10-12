لن يكون خصما سهلا.. زعيم الديمقراطيين السابق يحذر من ذكاء ترامب

قال هاري ريد الزعيم السابق للديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ذكي للغاية ولن يكون من السهل التغلب عليه في انتخابات 2020.



ونقلت شبكة "سي ان ان" الأمريكية عن ريد قوله "كنت أعتقد أن دونالد ترامب محدود الذكاء.. لكن بالتأكيد لا اعتقد ذلك بعد الآن".



وفي 2016، وصف ريد وهو قيادي ديمقراطي خدم في الكونجرس لسنوات طويلة ترامب بأنه "مغرور" وأنه يستنزف البلاد.



لكنه أشار في أحدث مقابلاته إلى أن ترامب "ذكي جدا" إذ أنه لا يشارك في أي جدال أو أي قضية إلا بشروطه.



ووجه ريد نصيحة لمن سينافس ترامب في الانتخابات المقبلة ""أي شخص يعتقد أن ترامب سيهزم بسهولة يجب أن يأتي بشيء آخر".



وانتقد الزعيم الديمقراطي السابق تعامل إدارة ترامب مع فضيحة تسريب مكالمة رئيس أوكرانيا، قائلا إن الدليل واضح جدا على أن ترامب كان يستخدم المساعدات الخارجية كوسيلة للضغط على أوكرانيا.