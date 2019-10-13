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مرأة

أطعمة عليك تناولها فورا .. تخلصك من التوتر والاكتئاب

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 07:00 ص
)أطعمة عليك تناولها
)أطعمة عليك تناولها فورا ...تخلصك من التوتر والأكتئاب
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أسماء عبد الحفيظ
كشف موقع "بولد سكاي" عن أفضل الأطعمة التي تحارب الاكتئاب والتوتر وهي تتمثل فيما يلي:

-تناول الأسماك:
يساعد السمك على التخلص من الإكتئاب لأحتوائه على فيتامين 3 .

-شرب المياه:
شرب المياه باستمرار له أثر بالغ على الإنسان أهمها أنها تساهم في غسل أعضاء الجسم من الداخل والتخلص من السموم، فهي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على نضارة البشرة وتساعد في توازن الأكسجين داخل الجسم.

- العصائر الطازجة :
تناول العصائر الطازجة ينعش الجسم بشكل كبير وتعطيك إحساس بالنشاط و تجنبك الإكتئاب.

-الشوكولاتة الداكنة :
لا غنى عن الشيكولاته في الأوقات العصيبة التي تشعر فيها أن التوتر والقلق والإكتئاب يطرق بابك عليك بتناول قطع من الشيكولاته و كل شئ سيكون على ما يرام .
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