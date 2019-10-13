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منوعات

حادث صادم.. رجل وقف يصور قطع الإبل لطريق سريع.. وفجأة وقعت الكارثة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:19 ص
حادثة الإبل
حادثة الإبل
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عزة عاطف
أراد رجل تصوير مقطع فيديو ليظهر فيه مدى معاناة المواطنين في السعودية من عبور الإبل للطرق السريعة وهو ما يتسبب في الحوادث المميتة، وما هي إلا لحظات من بدء التصوير حتى وقعت الكارثة.

ظهرت الإبل في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل وهي تعبر الطريق بينما وقف الرجل بسيارته ليصورها ويتحدث عن المشكلة، وخلال حديثة جاءت سيارة مسرعة جدًا وصدمت الإبل بشدة لدرجة أن إحداها طارت في الهواء كالورقة.

وقعت الصدمة على الرجل من هول الموقف، بينما قامت الجمال الأخرى الأقل ضررًا واستكملت عبور الطريق، لكن المشهد كان فظيعًا من شدة الارتطام، ورغم ذلك لم يبالي السائق الآخر الذي صدمها واستكمل طريقه دون النظر للوراء.

جدير بالذكر أن المواطنين عبروا عن شكواهم من عبور تلك الإبل للطرق وطالبوا السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع حوادث التصادم المميتة التي راح ضحيتها أشخاصًا من قبل.
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