FCA تتوسع بخدمة سيارات ألفا روميو في مصر

أعلنت شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز (FCA) مصر عن تعيين مجموعة عز العرب موزعًا للعلامات التجارية العالمية الفاخرة كوكيل جديد لسيارات ألفا روميو الإيطالية العريقة والتي تنتجها الشركة، وتأتي تلك الخطوة تماشيًا مع الإستراتيجية التي تنتهجها الشركة في التركيز على العملاء وتعزيز وجود العلامة التجارية لألفا روميو ، على أن تتم إضافة مجموعة عز العرب لشبكة الموزعين المعتمدين لسيارات ألفا روميو في مصر.





ويأتي حصول مجموعة عز العرب مؤخرًا على توكيل سيارات ألفا روميو بموديلاتها المختلفة "چوليتا، ستيلڤيو، وچوليا"، ليتمكن عشاق السيارة الأنيقة من التمتع بحلول وخدمات متميزة تقدمها مجموعة عز العرب، خاصة في مناطق غرب القاهرة والشيخ زايد، و6 أكتوبر، والمهندسين، وحاليًا تقوم مجموعة عز العرب بوضع اللمسات الأخيرة على إنشاء صالة عرض من الطراز الحديث والتى تليق وتعكس هوية العلامة التجارية لألفا روميو، بالاضافة لمركز خدمة متكامل وفق أعلى المعايير العالمية على طريق القاهرة-الأسكندرية الصحراوى ليقدم لمحبي ألفا روميو تجربة متميزة وسلسة، ويقدم خدمات تمويلية مرنة بالإضافة لخدمات ما بعد البيع التي لا تضاهى.





وقد قال السيد عبد الرحمن سلطان - الرئيس التنفيذي لفيات كرايسلر أوتوموبيلز مصر "يسرنا أن نعلن عن تعيين مجموعة عز العرب بصفتها وكيلًا معتمدًا لشركة ألفا روميو، وهي الخطوة التي تعزز وجود العلامة التجارية في السوق المصرية، وتمكّن عملاءها من تجربة الخدمات المتكاملة التي تقدمها مجموعة عز العرب، والتي ستساهم بالتأكيد لمزيد من التوسع ووضع أقوى لهذه العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة في السوق المصرية، كان الاختيار جزءًا لا يتجزأ من شبكة الوكلاء المعتمدين لشركة ألفا روميو، التي قدمها أبو غالي وديناميكس الذين قدموا لعملائهم مستويات خدمة من الدرجة الأولى وتغطية لمنطقة شرق القاهرة والتمثيل في العبور وهليوبوليس."



